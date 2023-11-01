Шариков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шариков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шариков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: (Шарикова) Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шариков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: (Шарикова) Алёна

Рождение ребёнка
20.08.1924

Сын: Шариков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: (Шарикова) Алёна

Смерть
Неизвестно

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