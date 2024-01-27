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Богданова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Богданов (bogdanoff) Михаил Michael Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Дмитриевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Богданов (bogdanoff) Ульян Ulyan Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Дмитриевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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