Богданова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1866
Сын: Богданов (bogdanoff) Михаил Michael Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Дмитриевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Богданов (bogdanoff) Ульян Ulyan Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Дмитриевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно