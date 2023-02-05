Силуянов Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1979
Дата смерти05.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1979
Бракосочетание
26.02.2000
Рождение ребёнка
01.07.2000
Дочь: Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Силуянова Екатерина Леонидовна
Целинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.02.2006
Сын: Силуянов Никита Андреевич
Мать ребёнка: Силуянова Екатерина Леонидовна
Курган, город Курган, Курганская область
Развод
14.02.2020
Смерть
05.02.2023
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край