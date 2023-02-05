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Силуянов Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1979

Дата смерти

05.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1979

Отец: Силуянов Валерий Иванович

Мать: Силуянова Галина Васильевна

Бракосочетание
26.02.2000

Жена: Силуянова Екатерина Леонидовна

Рождение ребёнка
01.07.2000

Дочь: Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Силуянова Екатерина Леонидовна

Целинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.02.2006

Сын: Силуянов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Силуянова Екатерина Леонидовна

Курган, город Курган, Курганская область
Развод
14.02.2020

Жена: Силуянова Екатерина Леонидовна

Смерть
05.02.2023
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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