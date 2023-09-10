Соломыкина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломыкина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1941

Дата смерти

27.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941

Отец: Соломыкин Пётр Иванович

Мать: Усатенко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
10.07.1968

Дочь: Шагулина Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Серый Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.07.1968

Дочь: Шагулина Серая Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Серый Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.07.1968

Дочь: Шагулина Серая Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Серый Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
23.06.1972

Дочь: Качераускене Анна Владимировна

Отец ребёнка: Серый Владимир Михайлович

Смерть
27.06.1986

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