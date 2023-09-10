Соломыкина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1941
Дата смерти27.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941
Отец: Соломыкин Пётр Иванович
Мать: Усатенко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.07.1968
Дочь: Шагулина Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Серый Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1968
Дочь: Шагулина Серая Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Серый Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1968
Дочь: Шагулина Серая Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Серый Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1972
Дочь: Качераускене Анна Владимировна
Отец ребёнка: Серый Владимир Михайлович
Смерть
27.06.1986