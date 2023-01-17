Степанида Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Между 1755 и 1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1745

Сын: Иоаким Фомич

Отец ребёнка: Фома Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Фома Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Матрона Фоминична

Отец ребёнка: Фома Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1755 и 1759
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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