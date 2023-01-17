Степанида Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиМежду 1755 и 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1745
Сын: Иоаким Фомич
Отец ребёнка: Фома Прокопьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Фома Прокопьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Матрона Фоминична
Отец ребёнка: Фома Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1755 и 1759