Ходакова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
?.11.1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В ноябре 1939 года работала санитаркой районной амбулатории Смольнинского района г. Ленинграда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поповский Клементий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Нина Клементьевна

Отец ребёнка: Поповский Клементий Александрович

Смерть
Неизвестно
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