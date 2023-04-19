Ходакова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
?.11.1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В ноябре 1939 года работала санитаркой районной амбулатории Смольнинского района г. Ленинграда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Нина Клементьевна
Отец ребёнка: Поповский Клементий Александрович
Смерть
Неизвестно