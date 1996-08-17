Кутепов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1941
Дата смерти17.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1941
Отец: Кутепов Григорий
Мать: Кутепова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутепов Николай
Мать ребёнка: Кутепова (Дрюкова) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутепова (Дрюкова) Зоя
Рождение ребёнка
14.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутепова (Дрюкова) Зоя
Смерть
17.08.1996