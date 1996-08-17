Кутепов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1941

Дата смерти

17.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1941

Отец: Кутепов Григорий

Мать: Кутепова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутепов Николай

Мать ребёнка: Кутепова (Дрюкова) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутепова (Дрюкова) Зоя

Рождение ребёнка
14.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутепова (Дрюкова) Зоя

Смерть
17.08.1996

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