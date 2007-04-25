Семёнов Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Михаил Семёнович

Семёнов Михаил Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Семён Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1917

Сын: Семёнов Александр Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close