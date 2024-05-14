Жерносекова Дарья Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.?.1870
Топоры, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.?.1872
Сын: Жерносеков Яким Андреевич
Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.?.1876
Дочь: Жерносекова Доминикия Андреевна
Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.?.1878
Дочь: Жерносекова Федосия Андреевна
Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Жерносеков Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Жерносекова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1888
Сын: Жерносеков Иван Андреевич
Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Жерносеков Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1894
Дочь: Жерносекова Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно