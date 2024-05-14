Жерносекова Дарья Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерносекова Дарья Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.?.1870

Муж: Жерносеков Андрей Иванович

Топоры, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.?.1872

Сын: Жерносеков Яким Андреевич

Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.?.1876

Дочь: Жерносекова Доминикия Андреевна

Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.?.1878

Дочь: Жерносекова Федосия Андреевна

Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Жерносеков Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Жерносекова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1888

Сын: Жерносеков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Жерносеков Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Дочь: Жерносекова Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Жерносеков Андрей Иванович

Руцелево, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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