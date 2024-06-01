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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Ермолай Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Баяндин Иосиф Ермолаевич

Отец ребёнка: Баяндин Ермолай Васильевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)

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