Румянцева (Дашевская) Лилия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Румянцев Александр
Рождение ребёнка
?.05.2010
Дочь: Румянцева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Румянцев Александр
Рождение ребёнка
06.06.2019
Дочь: Румянцева Мария Александровна
Отец ребёнка: Румянцев Александр
Рождение ребёнка
30.03.2024
Дочь: Румянцева Василиса Александровна
Отец ребёнка: Румянцев Александр