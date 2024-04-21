Румянцева (Дашевская) Лилия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Дашевская) Лилия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1987

Отец: Дашевский Владимир Николаевич

Мать: Дашевская Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Александр

Рождение ребёнка
?.05.2010

Дочь: Румянцева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Румянцев Александр

Рождение ребёнка
06.06.2019

Дочь: Румянцева Мария Александровна

Отец ребёнка: Румянцев Александр

Рождение ребёнка
30.03.2024

Дочь: Румянцева Василиса Александровна

Отец ребёнка: Румянцев Александр

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