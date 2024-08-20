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Баранов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Дмитрий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1865

Жена: Евгения Карповна

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1877

Дочь: Никанорова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Евгения Карповна

Смерть
Неизвестно

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