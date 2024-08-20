Баранов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Дмитрий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1865
Жена: Евгения Карповна
Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1877
Дочь: Никанорова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Евгения Карповна
Смерть
Неизвестно