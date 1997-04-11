Мацнева (Загуменнова) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацнева (Загуменнова) Дарья Алексеевна

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Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

11.04.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
12.08.2022

Муж: не указан

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
12.08.2022

Муж: не указан

Люберцы, Люберцы, Московская область
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