Жуковский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1793
Дата смерти27.03.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1823 по 1829
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1832 по 1835
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1835 по 1837
г. Житомир, Житомираская обл., Украина
Место жительства
С 1837 по 1843
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1843 по 1852
Смерть
27.03.1852