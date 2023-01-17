Жуковский Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковский Николай Васильевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

16.12.1793

Дата смерти

27.03.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1823 по 1829
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1832 по 1835
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1835 по 1837
г. Житомир, Житомираская обл., Украина
Место жительства
С 1837 по 1843
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1843 по 1852
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.03.1852
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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