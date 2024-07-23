Медведева Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Иван Никитич

Могилевская губ., Могилевский уезд, Пирянская вол. с. Дударевка?
Рождение ребёнка
1903

Сын: Медведев Калистрат Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич

Могилевская губ., Могилевский уезд, Пирянская вол. с. Дударевка?
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Будим Анна Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич

Могилевская губ., Могилевский уезд, Пирянская вол. с. Дударевка?
Рождение ребёнка
1910

Сын: Медведев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич

д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
18.05.1912

Сын: Медведев Иван Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич

д. Алексеевка Курагинский район
МК 1912 Шалаболинской церкви
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич

д. Алексеевка Курагинский район
Смерть
Неизвестно

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