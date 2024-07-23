Медведева Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Могилевская губ., Могилевский уезд, Пирянская вол. с. Дударевка?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Медведев Калистрат Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич
Могилевская губ., Могилевский уезд, Пирянская вол. с. Дударевка?
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Будим Анна Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич
Могилевская губ., Могилевский уезд, Пирянская вол. с. Дударевка?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Медведев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич
д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
18.05.1912
Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич
д. Алексеевка Курагинский район
МК 1912 Шалаболинской церкви
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Иван Никитич
д. Алексеевка Курагинский район
Смерть
Неизвестно