Манойло (Дьяченко) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойло (Дьяченко) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манойло Василий

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Стребиж (Манойло) Александра

Отец ребёнка: Манойло Василий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Манойло Владимир

Отец ребёнка: Манойло Василий

Рождение ребёнка
1940

Сын: Манойло Петр

Отец ребёнка: Манойло Василий

Смерть
1981

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