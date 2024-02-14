Галеев Тимергали Назипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев Тимергали Назипович

Место рождения

с. Нижняя Русь, Кукморский район,РТ

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галеева) Катифя (Катя)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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