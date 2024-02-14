Галеев Тимергали Назипович
Место рожденияс. Нижняя Русь, Кукморский район,РТ
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галеева) Катифя (Катя)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно