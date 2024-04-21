Яровая (Могилина) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1903
Дочь: Яровая Анна Ивановна
Отец ребёнка: Яровой Иван Филиппович
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: Яровая Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Яровой Иван Филиппович
Рождение ребёнка
24.10.1907
Дочь: Яровая Парасева Ивановна
Отец ребёнка: Яровой Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно