Яровая (Могилина) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровая (Могилина) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Иван Филиппович

Рождение ребёнка
03.09.1903

Дочь: Яровая Анна Ивановна

Отец ребёнка: Яровой Иван Филиппович

Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: Яровая Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Яровой Иван Филиппович

Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: Яровая Парасева Ивановна

Отец ребёнка: Яровой Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно

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