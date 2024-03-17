Воробьев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Алексей Степанович
Мать ребёнка: (Воробьева) Раиса Павловна
Рождение ребёнка
28.05.1946
Сын: Воробьев Виктор Степанович
Мать ребёнка: (Воробьева) Раиса Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1950
Сын: Воробьев Геннадий Степанович
Мать ребёнка: (Воробьева) Раиса Павловна