Воробьев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Алексей Степанович

Мать ребёнка: (Воробьева) Раиса Павловна

Рождение ребёнка
28.05.1946

Сын: Воробьев Виктор Степанович

Мать ребёнка: (Воробьева) Раиса Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1950

Сын: Воробьев Геннадий Степанович

Мать ребёнка: (Воробьева) Раиса Павловна

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