Туганова (Тхостова) Госагура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Тхостова) Госагура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дударова Сона

Отец ребёнка: Туганов Касполат

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мамсурова Фатимат (Дзибушка) Касполатовна

Отец ребёнка: Туганов Касполат

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Козырева Метда

Отец ребёнка: Туганов Касполат

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бекузарова Аминат

Отец ребёнка: Туганов Касполат

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Тулатова Райзетхан

Отец ребёнка: Туганов Касполат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Касполат

Смерть
Неизвестно
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