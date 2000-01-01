Широков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Широков Василий Иванович
Мать: Широкова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Широкова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резепкина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Широкова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Широкова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно