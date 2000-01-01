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Широков Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Широков Василий Иванович

Мать: Широкова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Широкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резепкина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Широкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Широкова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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