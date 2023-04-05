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Мигуля Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигуля Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
?.05.1969

Дочь: Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Мигуля Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
1975

Сын: Мигуля Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Мигуля Анатолий Петрович

Смерть
Неизвестно

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