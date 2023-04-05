Мигуля Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1969
Дочь: Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Мигуля Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
1975
Сын: Мигуля Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Мигуля Анатолий Петрович
Смерть
Неизвестно