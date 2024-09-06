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Горохов Александр Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Преснякова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: (Горохов) Зоя Александровна

Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1913

Дочь: (Горохов) Вера Александровна

Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: (Горохов) Мария Александровна

Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
15.04.1917

Дочь: (Горохов) Александра Александровна

Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
15.09.1918

Дочь: (Горохов) Вера Александровна

Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна

Смерть
Неизвестно

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