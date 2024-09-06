Горохов Александр Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: (Горохов) Зоя Александровна
Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1913
Дочь: (Горохов) Вера Александровна
Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: (Горохов) Мария Александровна
Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.04.1917
Дочь: (Горохов) Александра Александровна
Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.09.1918
Дочь: (Горохов) Вера Александровна
Мать ребёнка: Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна
Смерть
Неизвестно