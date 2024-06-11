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Чернышев Стефан Потапов

Место рождения

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Чернышев Потап Андреев

Мать: Чернышева (Башмакова) Евдокея Антонова

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Не Известно

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Чернышева) Агафья Стефанова

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чернышев Василий Стефанов

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чернышев Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чернышев Прокофий Стефанов

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Чернышева) Агрипена Стефанова

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чернышев Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1852
Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область

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