Чернышев Стефан Потапов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Не Известно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Чернышева) Агафья Стефанова
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чернышев Василий Стефанов
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чернышев Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Чернышев Прокофий Стефанов
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Чернышева) Агрипена Стефанова
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чернышев Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Афонасьева
Смерть
1852