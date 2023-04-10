Валиахметова Гаухар Мохаматжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметова Гаухар Мохаматжановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

25.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1952

Сын: Валиахметов Рафкат Ахматович

Отец ребёнка: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович

Байрак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович

Байрак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович

Смерть
25.05.1991
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