Валиахметова Гаухар Мохаматжановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1925
Дата смерти25.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1952
Сын: Валиахметов Рафкат Ахматович
Отец ребёнка: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1954
Рождение ребёнка
30.01.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.05.1991