Braun Johann J. J. 25.02.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Braun Johann J. J.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.02.1860, Новохортица, Дніпропетровська область

умер 20.09.1909, Новохортица, Дніпропетровська область

Супруги
Braun Isaak (Enns) Maria G03.10.1865 г.р.
Дети
Braun Johann J.31.10.1887 г.р.
Wiebe Falk (Braun) Maria13.01.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Новохортица, Дніпропетровська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Braun Isaak (Enns) Maria G

Рождение ребёнка
31.10.1887

Сын: Braun Johann J.

Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G

Блюменфельд, Александровский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
13.01.1889

Дочь: Wiebe Falk (Braun) Maria

Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G

Блюменфельд, Александровский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
15.02.1891

Сын: Braun Gerhard

Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G

Новохортица, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: (Braun) Susanna

Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G

Новохортица, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
09.08.1895

Дочь: Bueckert (Braun) Helena

Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G

Рождение ребёнка
03.07.1897

Сын: Braun Abram John

Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G

Новохортица, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
23.06.1899

Дочь: Klassen (Braun) Susanna

Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G

Новохортица, Дніпропетровська область

Смерть
20.09.1909
Новохортица, Дніпропетровська область

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