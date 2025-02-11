Braun Johann J. J.
мужской, родился 25.02.1860, Новохортица, Дніпропетровська область
умер 20.09.1909, Новохортица, Дніпропетровська область
Супруги
Braun Isaak (Enns) Maria G03.10.1865 г.р.
Дети
Braun Johann J.31.10.1887 г.р.
Wiebe Falk (Braun) Maria13.01.1889 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1887
Сын: Braun Johann J.
Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G
Блюменфельд, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1889
Дочь: Wiebe Falk (Braun) Maria
Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G
Блюменфельд, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1891
Сын: Braun Gerhard
Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G
Рождение ребёнка
08.07.1893
Дочь: (Braun) Susanna
Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G
Рождение ребёнка
09.08.1895
Дочь: Bueckert (Braun) Helena
Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G
Рождение ребёнка
03.07.1897
Сын: Braun Abram John
Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G
Рождение ребёнка
23.06.1899
Дочь: Klassen (Braun) Susanna
Мать ребёнка: Braun Isaak (Enns) Maria G
Смерть
20.09.1909