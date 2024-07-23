Савенков Константин Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинков Василий Иродионов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
02.06.1884
Дочь: Савенкова Марфа Константинова
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1892
Сын: Савенков Сергей Константинов
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Савенков Иван Констанинович
Мать ребёнка: Ксения Антонова
Смерть
Неизвестно