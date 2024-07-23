Савенков Константин Васильев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенков Константин Васильев

Место рождения

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинков Василий Иродионов

Мать: не указана

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Антонова

Рождение ребёнка
02.06.1884

Дочь: Савенкова Марфа Константинова

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Сын: Савенков Сергей Константинов

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Савенков Иван Констанинович

Мать ребёнка: Ксения Антонова

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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