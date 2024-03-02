Тельгереков Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тельгереков Василий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Тельгереков Трофим Кузьмич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тельгереков Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Тельгерекова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельгерекова Екатерина Кузьминична