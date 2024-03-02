Тельгереков Кузьма Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельгереков Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тельгереков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Тельгереков Трофим Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тельгереков Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тельгереков Яков Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Тельгерекова Александра Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельгерекова Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

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