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Иванов Александр Михайлович

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Место рождения

Свердловская область, Зайковский район, Д. Худяково

Дата рождения

04.04.1956

Дата смерти

02.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1956

Отец: Иванов Михаил Дмитриевич

Мать: Иванова Галина Ивановна

Свердловская область, Зайковский район, Д. Худяково
Бракосочетание
17.09.1983

Жена: скрыто настройками приватности

г. Магадан
Рождение ребёнка
07.05.1984

Сын: Иванов Максим Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Магадан
Рождение ребёнка
12.05.1988

Дочь: Жданова Алла Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Магадан
Смерть
02.11.2001
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