Иванов Александр Михайлович
Место рожденияСвердловская область, Зайковский район, Д. Худяково
Дата рождения04.04.1956
Дата смерти02.11.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1956
Отец: Иванов Михаил Дмитриевич
Мать: Иванова Галина Ивановна
Свердловская область, Зайковский район, Д. Худяково
Бракосочетание
17.09.1983
Жена: скрыто настройками приватности
г. Магадан
Рождение ребёнка
07.05.1984
Сын: Иванов Максим Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Магадан
Рождение ребёнка
12.05.1988
Дочь: Жданова Алла Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Магадан
Смерть
02.11.2001