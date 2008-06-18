Ахмедьянова Савия Нигматжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедьянова Савия Нигматжановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1955

Дата смерти

18.06.2008

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.
1982 г.р.

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Жиянбаева Закия Хиббатовна

Рождение ребёнка
02.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмедьянов Акрам Нусратович

Рождение ребёнка
09.03.1978

Дочь: Ахмедьянова Эльвира Акрамовна

Отец ребёнка: Ахмедьянов Акрам Нусратович

Рождение ребёнка
14.11.1982

Дочь: Ахмедьянова Айгуль Акрамовна

Отец ребёнка: Ахмедьянов Акрам Нусратович

Смерть
18.06.2008

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