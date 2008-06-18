Ахмедьянова Савия Нигматжановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1955
Дата смерти18.06.2008
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахмедьянов Акрам Нусратович
Рождение ребёнка
09.03.1978
Дочь: Ахмедьянова Эльвира Акрамовна
Отец ребёнка: Ахмедьянов Акрам Нусратович
Рождение ребёнка
14.11.1982
Дочь: Ахмедьянова Айгуль Акрамовна
Отец ребёнка: Ахмедьянов Акрам Нусратович
Смерть
18.06.2008