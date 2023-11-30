Хромушкина (Зайцева - Предположительно) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1899 ст.
Сын: Хромушкин Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Хромушкин Алексей Иванович
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно