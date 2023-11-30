Хромушкина (Зайцева - Предположительно) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромушкина (Зайцева - Предположительно) Мария Фёдоровна

Хромушкина (Зайцева - Предположительно) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1899 ст.

Сын: Хромушкин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Хромушкин Алексей Иванович

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.