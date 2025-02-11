Галимова (Кадыров) Сахибьямал Сахибзямал Габдуловна Хикматуловна Гиниятулловна
женский, родилась Около 1890, Кендектамак, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
умерла 26.01.1977
Супруги
Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр ГалимовичОколо 1891 г.р.
Дети
Галимов Габдрахман1928 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Кендектамак, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Исмагилова (Галимова) Бибьямал Габдулловна
Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Галимов Габдрахман
Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кудратова (Галимова) Миньямал
Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович
Рождение ребёнка
16.05.1935
Сын: Кадыров Гимаделислам Кадырович
Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович
Липовый Ключ, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.01.1977