Галимова (Кадыров) Сахибьямал Сахибзямал Габдуловна Хикматуловна Гиниятулловна Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Галимова (Кадыров) Сахибьямал Сахибзямал Габдуловна Хикматуловна Гиниятулловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1890, Кендектамак, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

умерла 26.01.1977

Супруги
Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр ГалимовичОколо 1891 г.р.
Дети
Исмагилова (Галимова) Бибьямал Габдулловна1919 г.р.
Галимов Габдрахман1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Кендектамак, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович

Бракосочетание
1906

Муж: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Исмагилова (Галимова) Бибьямал Габдулловна

Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Галимов Габдрахман

Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кудратова (Галимова) Миньямал

Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович

Рождение ребёнка
16.05.1935

Сын: Кадыров Гимаделислам Кадырович

Отец ребёнка: Галимов Габдель Кадыр Абдулкадыр Галимович

Липовый Ключ, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Смерть
26.01.1977

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