Алимов Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1932
Дата смерти11.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1959
Дочь: Гребенникова Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Алимова Людмила Всеволодовна
Рождение ребёнка
27.03.1968
Сын: Алимов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Алимова Людмила Всеволодовна
Смерть
11.04.2011