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Алимов Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1932

Дата смерти

11.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1932

Отец: Алимов Григорий Иванович

Мать: Алимова Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Людмила Всеволодовна

Рождение ребёнка
05.08.1959

Дочь: Гребенникова Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Алимова Людмила Всеволодовна

Рождение ребёнка
27.03.1968

Сын: Алимов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Алимова Людмила Всеволодовна

Смерть
11.04.2011

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