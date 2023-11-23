Казаринов Николай Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1849
Дата смерти05.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1849
Отец: Казаринов Константин Аристархов
Мать: Олимпиада Иванова
Казаринов Николай Константинович (1849 — 1912) Родился 12 ноября 1849 года в семье священника села Поздеева Любимского уезда Константина Казаринова. В 1875 году окончил Ярославскую духовную семинарию.... Показать все
Бракосочетание
16.05.1876
Смерть
05.04.1912