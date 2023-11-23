Казаринов Николай Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаринов Николай Константинов

Казаринов Николай Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1849

Дата смерти

05.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1849

Отец: Казаринов Константин Аристархов

Мать: Олимпиада Иванова

Казаринов Николай Константинович (1849 — 1912) Родился 12 ноября 1849 года в семье священника села Поздеева Любимского уезда Константина Казаринова. В 1875 году окончил Ярославскую духовную семинарию.... Показать все
Бракосочетание
16.05.1876

Жена: Казаринова (Волкова) Ольга Васильева

Смерть
05.04.1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.