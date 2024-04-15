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Белокур Федор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

28.11.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Белокур Ефросиния Федоровна

Мать ребёнка: Белокур Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
12.01.1850 ст.

Дочь: Мелания Федоровна

Мать ребёнка: Белокур Мария Кондратьевна

Николаевка, Сумська область
Восприемник
09.12.1850 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Иосифовна Филипенко
Восприемник
16.05.1853 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Петрович Кугулько
Рождение ребёнка
03.11.1853 ст.

Сын: Белокур Яков Федорович

Мать ребёнка: Белокур Мария Кондратьевна

Николаевка, Сумська область
Восприемник
03.02.1855 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Даниловна Шевченко
Рождение ребёнка
25.05.1856 ст.

Дочь: Бедненко Елена Федоровна

Мать ребёнка: Белокур Мария Кондратьевна

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Мария Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
28.11.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92D-B?i=633&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.11.1894 ст.
на отведенном кладбище
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