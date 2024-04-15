Белокур Федор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти28.11.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Белокур Ефросиния Федоровна
Мать ребёнка: Белокур Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
12.01.1850 ст.
Дочь: Мелания Федоровна
Мать ребёнка: Белокур Мария Кондратьевна
Восприемник
09.12.1850 ст.
Анна Иосифовна Филипенко
Восприемник
16.05.1853 ст.
Федор Петрович Кугулько
Рождение ребёнка
03.11.1853 ст.
Мать ребёнка: Белокур Мария Кондратьевна
Восприемник
03.02.1855 ст.
Анна Даниловна Шевченко
Рождение ребёнка
25.05.1856 ст.
Дочь: Бедненко Елена Федоровна
Мать ребёнка: Белокур Мария Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1894 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92D-B?i=633&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.11.1894 ст.
на отведенном кладбище