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Фещенко Андрей Титович

Место рождения

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Тит Федорович Фещенко

Мать: не указана

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Параскевия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Фещенко Панкрат Андреевич

Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фещенко Яков Андреевич

Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Фещенко Федора Андреевна

Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фещенко Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Фещенко Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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