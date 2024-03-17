Фещенко Андрей Титович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Тит Федорович Фещенко
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Фещенко Панкрат Андреевич
Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Фещенко Федора Андреевна
Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фещенко Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Фещенко Параскевия Ермолаевна
Смерть
Неизвестно