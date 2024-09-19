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Тюрюмина Анна Валентиновна

Место рождения

Якутск

Дата рождения

15.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1979

Отец: Тюрюмин Валентин Николаевич

Мать: Штауб Надежда Ивановна

Бракосочетание
21.10.2005

Муж: Черненко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.2006

Сын: Черненко Степан Александрович

Отец ребёнка: Черненко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.12.2017

Сын: Черненко Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Черненко Александр Николаевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

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