Тюрюмина Анна Валентиновна
Место рожденияЯкутск
Дата рождения15.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1979
Бракосочетание
21.10.2005
Рождение ребёнка
11.01.2006
Сын: Черненко Степан Александрович
Отец ребёнка: Черненко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
16.12.2017
Сын: Черненко Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Черненко Александр Николаевич
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)