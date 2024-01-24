Карпов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1929
Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)
Загоскино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980