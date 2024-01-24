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Карпов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1929

Сын: Карпов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)

Загоскино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Карпова Антонина Федоровна(?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Антонина Федоровна(?)

Смерть
Около 1980
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