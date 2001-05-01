Плетнёв Николай Никитьевич
Место рожденияФилаево
Дата рождения13.12.1937
Дата смертиОколо 01.05.2001
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937
Отец: Плетнев Никита Кузьмич
Филаево
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Менделеево
Переехали из Филаево в Менделеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнёв Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Плетнёва Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
02.07.1966
Мать ребёнка: Плетнёва Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
15.01.1971
Филаево
Рождение ребёнка
05.06.1975
Смерть
Около 01.05.2001
Менделеево, Пермский край, Россия