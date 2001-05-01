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Плетнёв Николай Никитьевич

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Место рождения

Филаево

Дата рождения

13.12.1937

Дата смерти

Около 01.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

1966 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937

Отец: Плетнев Никита Кузьмич

Мать: Плетнёва Мария Лукьяновна

Филаево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнёва Василиса Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Менделеево
Переехали из Филаево в Менделеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плетнёва Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плетнёва Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнёв Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Плетнёва Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
02.07.1966

Сын: Плетнёв Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Плетнёва Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плетнёва Василиса Михайловна

Филаево
Рождение ребёнка
05.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плетнёва Василиса Михайловна

Смерть
Около 01.05.2001
Менделеево, Пермский край, Россия

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