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Borisov Alexander

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Место рождения

Russia, Zvenigorodskiy r-n, Ershovo

Дата рождения

13.09.1918

Дата смерти

09.12.1995

Пол

Мужской

Отец

С 1884 по 1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1918

Отец: Борисов Федор ?

Мать: Борисова Евдокия ?

Russia, Zvenigorodskiy r-n, Ershovo
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Borisov Lidiya

Смерть
09.12.1995
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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