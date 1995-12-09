Borisov Alexander
Место рожденияRussia, Zvenigorodskiy r-n, Ershovo
Дата рождения13.09.1918
Дата смерти09.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1918
Отец: Борисов Федор ?
Мать: Борисова Евдокия ?
Russia, Zvenigorodskiy r-n, Ershovo
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Borisov Lidiya
Смерть
09.12.1995
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва