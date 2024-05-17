Свинцова Пелагея 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинцова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

08.10.1908

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свинцов Михаил

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
1880

Сын: Свинцов Тихон

Отец ребёнка: Свинцов Михаил

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
08.10.1908
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области

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