Свинцова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти08.10.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свинцов Михаил
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
1880
Сын: Свинцов Тихон
Отец ребёнка: Свинцов Михаил
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
08.10.1908
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области