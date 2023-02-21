(Старикевич) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старикевич) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Старикевич Даниил

Мать: Наталия Созоновна

Смерть
1984
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