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(Старикевич) Ольга
(Старикевич) Ольга
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Старикевич Даниил
Мать
(Старикевич) Наталия Созоновна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Старикевич Даниил
Мать:
Наталия Созоновна
Смерть
1984
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