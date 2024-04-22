Вьялкин Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.06.1927
Сын: Вьялкин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.08.1928
Сын: Вьялкин Глеб Александрович
Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.03.1930
Сын: Вьялкин Абросим Александрович
Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.10.1931
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно