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Вьялкин Александр Дмитриевич

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.06.1927

Сын: Вьялкин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Вьялкин Глеб Александрович

Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1930

Сын: Вьялкин Абросим Александрович

Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.10.1931

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Вьялкина Мария Дмитриевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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