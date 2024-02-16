Лещева Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещева Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентьев Константин

Мать: Терентьева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1995

Сын: Минин Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Минин Вячеслав

Рождение ребёнка
2005

Сын: Лещев Даниил Александрович

Отец ребёнка: Лещев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Вячеслав

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