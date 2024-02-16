Лещева Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентьев Константин
Мать: Терентьева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1995
Сын: Минин Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Минин Вячеслав
Рождение ребёнка
2005
Сын: Лещев Даниил Александрович
Отец ребёнка: Лещев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лещев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минин Вячеслав