Белоусова Екатерина Фроловна (Хрисанфовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Екатерина Фроловна (Хрисанфовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Белоусов Дмитрий Михайлович

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Белоусов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Белоусов Дмитрий Михайлович

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Белоусов Дмитрий Михайлович

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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