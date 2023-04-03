Белоусова Екатерина Фроловна (Хрисанфовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Белоусов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Белоусов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Белоусов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Белоусов Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно