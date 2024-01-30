Корочкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корочкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: Майя Ивановна

Отец ребёнка: Корочков Иван

Рождение ребёнка
27.06.1931

Сын: Корочков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Корочков Иван

Рождение ребёнка
1931

Сын: Корочков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Корочков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томилова Рита

Отец ребёнка: Корочков Иван

Смерть
Неизвестно
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