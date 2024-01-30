Корочкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: Майя Ивановна
Отец ребёнка: Корочков Иван
Рождение ребёнка
27.06.1931
Сын: Корочков Евгений Иванович
Отец ребёнка: Корочков Иван
Рождение ребёнка
1931
Сын: Корочков Евгений Иванович
Отец ребёнка: Корочков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томилова Рита
Отец ребёнка: Корочков Иван
Смерть
Неизвестно