Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Ананья

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Стародубцева) Наталья

Отец ребёнка: Стародубцев Ананья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Стародубцев) Акилина

Отец ребёнка: Стародубцев Ананья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Стародубцев Алексей

Отец ребёнка: Стародубцев Ананья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Стародубцев Агей

Отец ребёнка: Стародубцев Ананья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Стародубцев Андрей

Отец ребёнка: Стародубцев Ананья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Стародубцева) Салманида

Отец ребёнка: Стародубцев Ананья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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