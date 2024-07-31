Стародубцева (Тарасова) Зеновия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Ананья
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Стародубцева) Наталья
Отец ребёнка: Стародубцев Ананья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Стародубцев) Акилина
Отец ребёнка: Стародубцев Ананья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Стародубцев Алексей
Отец ребёнка: Стародубцев Ананья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Стародубцев Агей
Отец ребёнка: Стародубцев Ананья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Стародубцев Андрей
Отец ребёнка: Стародубцев Ананья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Стародубцева) Салманида
Отец ребёнка: Стародубцев Ананья
Смерть
Неизвестно