Уткин Яков Егоров
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Уткин Егор Федотов
Мать: Уткина Анна Герасимовна
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1882
Сын: Уткин Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Яковлева
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Настасья Яковлева
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Татьяна Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно