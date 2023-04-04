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Уткин Яков Егоров

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Уткин Егор Федотов

Мать: Уткина Анна Герасимовна

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1882

Сын: Уткин Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Яковлева

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Настасья Яковлева

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Семенова

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Татьяна Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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