Сафронов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафронов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова Светлана
г.Бирск, БАССР
Рождение ребёнка
09.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова Светлана
Бирск, Башкирия
Смерть
Неизвестно