Гоголева (Рукавишникова) Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Рукавишникова) Анастасия Антоновна

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

08.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Рукавишников Антон Афанасьевич

Мать: Рукавишникова Анна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Рукавишникова (Гоголева) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гоголев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Елисеева (Гоголева) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Гоголев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Рукавишникова (Гоголева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Гоголев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Фролова (Гоголева) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гоголев Николай Павлович

Смерть
08.07.2022
Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

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