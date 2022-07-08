Гоголева (Рукавишникова) Анастасия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти08.07.2022
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Рукавишников Антон Афанасьевич
Мать: Рукавишникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Рукавишникова (Гоголева) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Гоголев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Елисеева (Гоголева) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Гоголев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Рукавишникова (Гоголева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Гоголев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Фролова (Гоголева) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гоголев Николай Павлович
Смерть
08.07.2022